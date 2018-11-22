22 Kasım 2018 Perşembe 17:55



22 Kasım 2018 Perşembe 17:55

- Ali Çamdalı: "En hızlı şekilde ligdeki durumumuzu lehimize çevirmemiz gerekiyor"RİZE - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kaptan Ali Çamdalı, iyi bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek, "En çabuk ve hızlı şekilde durumu lehimize çevirmemiz gerekiyor" dedi. Çaykur Rizespor kaptanı Ali Çamdalı, antrenmanda basın mensuplarına açıklamada bulundu. Rakipleri olan Sivasspor'a karşı iyi hazırlandıklarını dile getiren Ali Çamdalı, "İyi hazırlandık. Zor bir deplasmana gideceğiz. Rakibimizde de hoca değişikliğinin ardından Beşiktaş'a karşı alınan bir galibiyet var. İyi bir rakibe karşı oynayacağız ama bu saatten sonra kiminle oynayacağımızın bir önemi yok. Bizim ne yapacağımız çok daha önemli. Bıçak sırtı bir pozisyondayız. En çabuk ve hızlı şekilde durumu lehimize çevirmemiz gerekiyor. Maçları derli toplu oynayanlar, oyunlarını doksan dakikaya yayan takımlar bu ligde daha başarılı oluyor. Bizim en büyük sıkıntımız mücadeleyi doksan dakikaya yayamamak. Bazen 89 dakika bile yetmeyebiliyor. Bu konsantrasyonu sahaya yansıtamayınca kazanamıyorsunuz. Bizim de sıkıntımız olduğunu düşünüyorum" dedi.Görme engelli taraftardan Rizespor'a destek ziyaretiÖte yandan Recep Ali Başlantı isimli görme engelli taraftar Çaykur Rizespor'un idmanından önce Mehmet Cengiz Tesisleri'ne gelerek Teknik Direktör Okan Buruk ve oyunculara moral verdi. Rizespor'u destekleyen insanların sevgilerine ve hırslarına layık olmak istediklerini dile getiren Okan Buruk, bu tür sevgilerin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "İnşallah biz de buna layık oluruz. Çaykur Rizespor'u destekleyen insanların sevgilerine, hırslarına inşallah layık oluruz. Rizespor'u daha iyi yerlere getiririz. Bütün çabamız bu. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah herkesin yüzünü güldüreceğiz" şeklinde konuştu.