Ali Çamdalı Takım Kaptanı Oldu

Atiker Konyaspor
devre arasında yeniden kadrosuna dahil ettiği Ali Çamdalı
'nı takım kaptanı yaptı.
Geçtiğimiz yıl kadro dışı bırakılarak sözleşmesi feshedilen ve sezon başında Çaykur Rizespor
ile anlaşan Ali Çamdalı, yeşil-mavili kulübün de sözleşmesini feshetmesi üzerine devre arası transfer döneminin son gününde eski takımı Atiker Konyaspor ile anlaşmıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynanan Bursaspor
maçında oyuna sonradan giren Ali Çamdalı'na takım arkadaşı Ali Turan kaptanlık bandını vermek istemiş ancak Aykut Kocaman
izin vermemişti. Bu olaydan iki hafta sonra kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın doğum günü. Mutlu yıllar" ifadesi kullanıldı. Kulüp yetkilileri 35 yaşındaki Çamdalı'nın takım kaptanlarından biri olarak belirlendiğini açıkladı. - KONYA
Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Ali Camdali, Spor
Kaynak: İHA