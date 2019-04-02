Ali Çeliker Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KÜTAHYA DOMANİÇ belediye başkan adayı olan Ali Çeliker isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KÜTAHYA DOMANİÇ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ali Çeliker isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KÜTAHYA DOMANİÇ adayı Ali Çeliker kimdir? BTP KÜTAHYA DOMANİÇ adayı Ali Çeliker yüzde kaç oy aldı?

Ali Çeliker Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KÜTAHYA DOMANİÇ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Çeliker DOMANİÇ ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. DOMANİÇ ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Ali Çeliker adlı BTP adayı toplamda 5 adet oy sayısına ulaştı.

KÜTAHYA DOMANİÇ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.