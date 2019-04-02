Ali Cemal Hüsnügil Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ belediye başkan adayı olan Ali Cemal Hüsnügil isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Ali Cemal Hüsnügil isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ adayı Ali Cemal Hüsnügil kimdir? Bağımsız NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ adayı Ali Cemal Hüsnügil yüzde kaç oy aldı?

Ali Cemal Hüsnügil Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Cemal Hüsnügil HACIBEKTAŞ ilçesinde % 5,10 oranında oy almıştır. HACIBEKTAŞ ilçesinde % 5,10 oranında oy olan Ali Cemal Hüsnügil adlı Bağımsız adayı toplamda 164 adet oy sayısına ulaştı.

NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.