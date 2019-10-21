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Ali Çetin: Böyle bir haksızlık bir daha olursa bu insanları kimse durduramaz

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu maçın ardından hakemleri sert bir dille eleştirdi. Çetin, "Böyle bir haksızlık bir daha eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz. Yazıklar olsun bu vicdansızlık başka hiçbir şey değil.'' dedi.

21.10.2019 09:31

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası ise Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in açıklamaları gündeme damga vurdu. Çetin, hakemleri çok ağır bir dille eleştirdi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, hakemleri ağır bir şekilde eleştirerek, "13 ay oldu ben yönetime geleli. Başkan olarak bugüne kadar hiç böyle konuşmadım artık bu vicdanın son noktası yazıklar olsun. Bu insanlar 5 TL'lik çakmak satarak bu kulübü bu hale getirdi. Emin olsunlar ki 1 milyon 100 bin nüfuslu bu şehir buraya bunların başına yıkar. Böyle bir haksızlık bir daha eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz. Yazıklar olsun bu vicdansızlık başka hiçbir şey değil.'' dedi.

"HEP SUSTUK ARTIKSUSMAYACAĞIZ"

Çetin, sözlerini şu ifadelerler sürdürü: ''Yani bu kadar kulübün üstüne gelinmez. 8. haftada 5 tane penaltı bizim hak ettiğimiz hiç penaltı yok. Bu güne kadarda hep sustuk artık bundan sonrada susmayacağız bunun başka ötesi de yok yazıklar olsun yani"

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Ali Çetin: Böyle bir haksızlık bir daha olursa bu insanları kimse durduramaz

Denizlispor, Fenerbahçe, Ali Çetin, Spor

YORUMLAR (15)
WQERTY:AĞLAMAYA DEVAM
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ÖMER:Dün Denizlispor-Fenerbahçe maçında stadyumdaydım. bir takıma ancak bu kadar haksızlık yapılabilir Anadolu takımları 4 büyüklere karşı sürekli olarak hakemler tarafından eziliyor kesinlikle Denizlisporun hakkı yenmiştir. 8 haftada aleyhine 5 penaltı vermek ne demektir.
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NEJL@:Sen biraz yavaş ol başkan nasıl bir uslup bu. Zaten savaştayız birde iç savaş mı çıkaracan koşan adamlar yüzünden :)))
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FB18:bu takım değilmiydi feneri şampiyonluktan eden maç oynayarak kazanılır lafla tehtitle değil alanya spora başarılar hak eden kazanıyor
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KERİM:işin kolayı hakeme yüklenmek oldu artık yeni moda ne oynadı ki takımın yenmek için ne yaptı
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KEŞKE DAHA FAZLA FENERLİ OLABİLSEM:1 milyon yüzbin ne la iş onaktaya geldiyse bu senin toplam nüfusun o kadarmış fenerbahçe için ölecek adam sayısı onun iki katı ispatını istersen dön geçmişe bak siz hanımlarınızın yanında tırsarken fenerbahçe taraftarı futbol darbesine direniyordu
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KEŞKE DAHA FAZLA FENERLİ OLABİLSEM:sen kimsin de kendinde bu cesareti buluyorsun bazı takımların maşası sen önce kendi takımına sahip çık hep susmuş bugün susmayacakmış niye hep sustun o zaman da susmasaydın Fener maçında mı aklına geldi. fıratın yönettiği en iyi maçlardan biriydi . diğer kardeşlerinle birlikte kudurun. . .
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DS:Konuş Başkanım ADAMSIN !
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KOMİK:Haklısın ama nafile, biraz daha konuşursan Ali Koç senin sicilini de bozacak ve bir başkanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir diye beyanat verecek halbuki sicillerin bozulma nedenleri bu haksızlıklar yakında ceza da gelir sana başkan yani gitti sicil, haklı olmak sonucu değiştirmez. Haydi fenerli Nihat Özdemir in disiplin kurulu ver cezayı. . . Başkan konuşmuş. halbuki yapması gereken susup yutkunmalıydı.
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SELİM:Takım top oynamamış kaleye şut atmamış, konuşuyoruz boş boş
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