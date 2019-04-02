Ali Çetin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ belediye başkan adayı olan Ali Çetin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ali Çetin isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ adayı Ali Çetin kimdir? Bağımsız ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ adayı Ali Çetin yüzde kaç oy aldı?

Ali Çetin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Çetin KARAKÖPRÜ ilçesinde % 0,32 oranında oy almıştır. KARAKÖPRÜ ilçesinde % 0,32 oranında oy olan Ali Çetin adlı Bağımsız adayı toplamda 283 adet oy sayısına ulaştı.

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.