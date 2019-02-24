Ali Çetinbaş: İşini Gönülden Yapanlar Gönüller Kazanır

Kaynak: İHA

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, gençlerle Zafertepe Mahallesi'nde 'çat kapı' ev ziyaretlerinde bulundu.Siyasette en çok sevdiği çalışmanın çat kapı ev ziyaretleri olduğunu söyleyen Ali Çetinbaş, "Bugün gençlerimiz ile birlikte Zafertepe Mahallemizdeki hemşehrilerimizin kapılarını çalıp yüreklerine dokunduk, gönüllerine talip olduk. Cumhurbaşkanımızın ve Belediye Başkan adayımız Ahmet Sami Kutlu'nun selamlarını iletip kahve ikramında bulunduk. Bu ziyaretlerde insanlarımızın gönül dünyasındaki güzellikleri görüyoruz. Bizler her zaman vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Bize gönül kapılarını sonuna kadar açan kıymetli hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Bir işi gönülden yaparsan gönüller kazanırsın" dedi. - KÜTAHYA