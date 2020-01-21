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Ali Çetinkaya Caddesinde peyzaj çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ali Çetinkaya Caddesi'nde peyzaj ve yeşillendirme çalışması başlattı.

21.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:53Ali Çetinkaya Caddesinde peyzaj çalışması
Büyükşehir Belediyesi, Ali Caddesi'nde peyzaj ve yeşillendirme çalışması başlattı. Ekipler cadde boyunca birbirinden farklı türde bitkileri toprakla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı çiçek dikimi ile Antalya'yı her mevsim güzelleştirmeye devam ediyor. Peyzaj çalışmalarına yaz-kış devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, cadde, bulvar, park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarlarını rengarenk çiçeklerle süslüyor. Ekipler, son olarak kent merkezindeki Ali Çetinkaya Caddesi'ni güzelleştirmek için kolları sıvadı. Ekipler bitki ekimi öncesinde cadde üzerindeki peyzaj alanlarının temizliğini, çapalama ve toprak tesviyesini tamamladı. Sonrasında cadde boyunca turunç ağacı, pittosporum, zebrina (mor telgraf çiçeği) ve iresine gibi bitkilerin dikimi gerçekleştirildi.

Dikim sonrası ekipler bitkilere ilk can suyunu verdi. Yeşil alanların büyük bölümü yenilenirken vatandaşlar ve bölge esnafı yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü yetkilileri cadde üzerinde peyzaj ve bitki dikimi çalışmaların devam edeceğini söyledi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çetinkaya, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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