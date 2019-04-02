Ali Çöpcü Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Sinop belediye başkan adayı Ali Çöpcü oldu. AK Parti adayı Ali Çöpcü, Sinop belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Sinop belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Sinop belediye başkan adayı Ali Çöpcü ile ilgili seçim sonuçları ve Sinop belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Sinop belediye başkan adayı Ali Çöpcü oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Sinop belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Sinop aday yarışı ve Sinop seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Sinop Seçim Bilgileri

Sinop belediyesi için toplam sandık sayısının 113 olduğu belirlendi.

Sinop belediyesi için açılan sandık sayısının ise 112 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Sinop belediyesi için katılım oranının ise % 83,76 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Sinop toplam seçmen sayısının ise 36.386 olduğu belirlendi.

Sinop belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 30.476 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpcü Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Sinop belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Çöpcü, Sinop yarışında % 40,53 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Ali Çöpcü toplamda 11.869 adet oy sayısına ulaştı.

Ali Çöpcü Kimdir?

Sinop'ta 1981 yılında doğan Ali Çöpcü, ilk, orta ve lise öğrenimimi kentte tamamladı. Anadolu Universitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Çöpcü, analiz, denetim ve muhasebe alanlarında eğitim aldı. İki dönemdir AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunan Çöpcü, evli ve bir çocuk babası.

AK Parti Sinop belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.