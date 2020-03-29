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Ali Dağı'nda mahsur kalan sürücüyü AFAD kurtardı

KAYSERİ'deki Ali Dağı'nda Tayyar Ahmet Özgen (20) otomobiliyle kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yaklaşık 50 metreden yuvarlandı.

29.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:36
Ali Dağı'nda mahsur kalan sürücüyü AFAD kurtardı

KAYSERİ'deki Ali Dağı'nda Tayyar Ahmet Özgen (20) otomobiliyle kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yaklaşık 50 metreden yuvarlandı. Özgen'i AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, Talas ilçesi Ali Dağı paraşüt atlama pistinde yaşandı. Tayyar Ahmet Özgen, hava almak için 06 DR 7421 plakalı otomobili ile Ali Dağı'ndaki paraşüt atlama pistine çıktı. Özgen, dağ yolunda manevra yapınca otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, 50 metreden yuvarlandı. Bölgede mahsur kalan Özgen, polis ve AFAD'ı arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Özgen'i bulunduğu yerden kurtardı. Özgen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Özgen, Talas, AFAD, Güncel

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