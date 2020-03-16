Ali Dağı yolu elden geçirildi
Talas Belediyesi; hava sporları, mesire alanları, bağ sayfiye ve yürüyüş alanlarıyla şehrin en önemli cazibe merkezlerinden birisi olan Ali Dağı'nın giriş yolunu imar planına uygun hale getirdi.
16.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:35
Talas Belediyesi; hava sporları, mesire alanları, bağ sayfiye ve yürüyüş alanlarıyla şehrin en önemli cazibe merkezlerinden birisi olan Ali Dağı'nın giriş yolunu imar planına uygun hale getirdi.
Kış sezonunun ardından alt ve üst yapı çalışmalarına hızlı bir şekilde yeniden start veren Talas Belediyesi, ilçenin birçok noktasında hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ali Dağı'nın Endürlük yolu üzerindeki ana giriş yolunu imar planına uygun olarak hazırlayan belediye ekipleri, yolun dolgu çalışmasını tamamlayarak son rötuşları gerçekleştirildi. 6 ton malzemenin kullanıldığı çalışma kapsamında 300 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yolun dolgusu yapıldı.
Sosyal ve sportif amaçlı etkinliklerin merkezi konumunda olan Ali Dağı'nın çevresindeki yol çalışmaları sırasında doğal dokuya zarar vermeyen malzemeler kullanıldı. Çalışmanın gerçekleştiği güzergah doğal yapıya uygun olarak stabilize kaplama yol haline getirildi. Gerçekleştirilen çalışma ile Ali Dağı zirve yolu ve 360 yürüyüş güzergahı ana girişi adına yakışır bir konuma getirildi. - KAYSERİ
Kış sezonunun ardından alt ve üst yapı çalışmalarına hızlı bir şekilde yeniden start veren Talas Belediyesi, ilçenin birçok noktasında hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ali Dağı'nın Endürlük yolu üzerindeki ana giriş yolunu imar planına uygun olarak hazırlayan belediye ekipleri, yolun dolgu çalışmasını tamamlayarak son rötuşları gerçekleştirildi. 6 ton malzemenin kullanıldığı çalışma kapsamında 300 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yolun dolgusu yapıldı.
Sosyal ve sportif amaçlı etkinliklerin merkezi konumunda olan Ali Dağı'nın çevresindeki yol çalışmaları sırasında doğal dokuya zarar vermeyen malzemeler kullanıldı. Çalışmanın gerçekleştiği güzergah doğal yapıya uygun olarak stabilize kaplama yol haline getirildi. Gerçekleştirilen çalışma ile Ali Dağı zirve yolu ve 360 yürüyüş güzergahı ana girişi adına yakışır bir konuma getirildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Talas Belediyesi, Güncel
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