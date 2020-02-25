Haberler » Güncel » Ali Demir'in yargılandığı FETÖ davasında birleştirme kararı - Haber

Ali Demir'in yargılandığı FETÖ davasında birleştirme kararı

KAYSERİ'de, FETÖ davasında tutuksuz yargılanan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in dosyasının, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava dosyası ile birleştirilmesine, ÖSYM eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen'in ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.

25.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:56Ali Demir'in yargılandığı FETÖ davasında birleştirme kararı

KAYSERİ'de, FETÖ davasında tutuksuz yargılanan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in dosyasının, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava dosyası ile birleştirilmesine, ÖSYM eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen'in ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.

ÖSYM eski Başkanı Ali Demir ve yardımcısı Ömer Pekşen'in, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından tutuksuz yargılanmalarına başlandı. Ali Demir, İstanbul Adliyesi'nden, Ömer Pekşen ise Trabzon Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Mahkeme Başkanı, sanık Ali Demir'in dosyasının, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ üyeliği' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından 18 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle yargılandığı dosya ile birleştirilmesi taleplerinin kabul edildiğini açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Demir'in dosyasının birleştirilmesine karar verirken, Ömer Pekşen'in ise ayrı yargılanması için duruşmayı erteledi.



Ali Demir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 12:37:02