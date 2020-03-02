Ali Demirhan'dan İdlib Şehitlerimize Selam

Masterler Türkiye Salon Şampiyonası 29 Şubat 1 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Önceki şampiyonalarda da birçok kereler birinciliği ve rekorları olan Ali Demirhan bu şampiyonada 4 altın madalya aldı.

Nogay Türklerinin de gururu olan Konyalı atlet Ali Demirhan İstanbul'daki şampiyonada 70 yaş grubunda 400, 800, 1500 ve 3000 metre koşularında birinci oldu.

Kendisi de emekli asker olan Ali Demirhan, İdlib 'de şehit olan askerlerimize çok üzüldüğünü dile getirerek, kazandığı madalyaları kahraman askerlerimize ithaf ettiğini söyledi, Şehit askerlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı dileyen Ali Demirhan, gazilerimize de şifalar diledi.

Şampiyonada 4 altın madalya kazandı

Masterler Türkiye Salon Şampiyonası M- 70 erkekler grubunda İzmir Masterler Atletizm Klübü adına koşan Ali Demirhan, 400 metreyi 1.18.60 derece ilekoşarak altın madalya kazanırken ikinciliği 1.21.77 derecesi ile Abdullah Ünay kazandı. Üçüncülüğü ise Remzi Narlı, 1.38.93 derecesi ile kazandı

800 metre koşuda 3.01.63 derece ile birinci olan Ali Demirhan'ın ardından ikinciliği 4.12.92 derecesi ile Muammer Göksen aldı. Üçüncülük madalyası ise 4.36.09 derecesi ile Hayrettin Sönmez' e gitti.

En zor parkurlardan biri olan 1500 metre koşusunda Ali Demirhan 6.07.08 derecesi ile birinciliği kazanırken ikinciliği Ahmet Kırık 7.03.81 ile, üçüncü Muammer Göksen ise8.07.80 derece ile madalya aldılar.

Masterler Türkiye Salon Şampiyonası M- 70 erkekler grubunda 3000 metreyi 13.42.32 derece ilekoşan Ali Demirhan altın madalya kazanırken, ikinciliği 15.01.94 derecesiyle Ahmet Kırık kazandı. Üçüncü Yaşar Dadak ise 15.21.11 derecesiyle üçüncülük madalyasının sahibi oldu.