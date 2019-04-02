Ali Doğan Serçek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MUĞLA MİLAS belediye başkan adayı olan Ali Doğan Serçek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA MİLAS ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ali Doğan Serçek isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP MUĞLA MİLAS adayı Ali Doğan Serçek kimdir? DP MUĞLA MİLAS adayı Ali Doğan Serçek yüzde kaç oy aldı?

Ali Doğan Serçek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MUĞLA MİLAS belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Doğan Serçek MİLAS ilçesinde % 1,86 oranında oy almıştır. MİLAS ilçesinde % 1,86 oranında oy olan Ali Doğan Serçek adlı DP adayı toplamda 1.715 adet oy sayısına ulaştı.

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