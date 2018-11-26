26 Kasım 2018, 16:59
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Geçtiğimiz Günlerde İstifa Kararı Alan Ali Dürüst: Demirören'e Güvenim Tam, Görevimin Başındayım

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, görevlerinden istifa etme konusunu bir kez daha değerlendirdiğini ve duygusal bir karar verdiğine kanaat getirip "TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Demirören'e güvenim tam." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, istifa kararından vazgeçti.

Ali Dürüst'ün kamuoyuna yaptığı duyuru şu şekilde:

"Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının ardından oluşan gerilim dolu atmosferin ve adımın üzerinde yoğunlaşan baskının neticesinde TFF'deki görevlerimden istifa ettiğimi açıklamıştım. Ancak olayları serin kanlı biçimde değerlendirip bu kararımı gözden geçirince duygusal bir karar verdiğimin farkına vardım. Benim TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF'ye güvenim tamdır.

"İSTİFA KARARIMDAN VAZGEÇTİM"

Bu nedenle istifa kararımdan vazgeçerek TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Türk futboluna yeni katkılar yaparak Galatasaray'ın en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum."

Türkiye Futbol Federasyonu,Ali Dürüst
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:59



YORUMLAR (21)
ALACATI SALİH DAYI: Yeğenim soyadını değiştir!
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AHMET: yönetiminde olduğu federasyonun dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetinin milli takımı küme düştü hiçbirinin ılı kıpırdamadı. Öz eleştiri bile yapmadılar. Alın size federasyon. .
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YORGUN: İLERİ ATILAN ASIMIN GERİ VİTESİ OLMAZ. TÜKRÜK YALAMA MESELESİ. PERDE ARKASINDA BAŞKA OYUNLAR MI VAR? KİMLER BASKI YAPMIŞ?
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ŞAMPİYON: Ali başkanın bildiği vardır Ali başkan öz cimbomludur kesin hakemlerin kellesinin sözünü almıştır
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KARA KARTAL: gördük ki ahmet türk ne kadar türklüğün hakkını vermişse ali dürüst de o kadar dürüst bir insan olabilmiş. (geçen sene alanya-gese ve kayseri-gese maçlarında bedava aldığın 6 puan) Ne oldu bu sene ağlamaya başladınız geçen yıl bu hakemlerle şampiyon olmadınız mı bu yıl niye ağlıyorsunuz ağlaklar
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