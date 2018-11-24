Ali Dürüst, Tff'deki Görevlerinden İstifa Etti

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Başkan Vekili Ali Dürüst
, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
Ali Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF'deki görevlerinden istifa ettiğini belirtirken, gerekçesiyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Galatasaray
Kulübünün eski yöneticisi olan Ali Dürüst, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Atiker Konyaspor
maçındaki tartışmalı penaltı kararının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlarca TFF'den istifaya çağrılmıştı.
Galatasaray,Ali Dürüst,Türkiye Futbol Federasyonu
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:53