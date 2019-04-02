Ali Eğer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ belediye başkan adayı olan Ali Eğer isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Ali Eğer isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ adayı Ali Eğer kimdir? Bağımsız NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ adayı Ali Eğer yüzde kaç oy aldı?

Ali Eğer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Eğer HACIBEKTAŞ ilçesinde % 14,98 oranında oy almıştır. HACIBEKTAŞ ilçesinde % 14,98 oranında oy olan Ali Eğer adlı Bağımsız adayı toplamda 482 adet oy sayısına ulaştı.

NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.