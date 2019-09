Ali Erbaş: "Bir milletin en büyük zenginliği sahip olduğu gençleridir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz ne kadar çok yurt açarsak, ne kadar çok öğrenci evi açarsak o kadar çok gençlerimize sahip çıkarız. Bir milletin en büyük zenginliği sahip olduğu gençleridir." dedi.Erbaş, Rize merkeze bağlı Pazarköy'de yapımı tamamlanan Türkiye Diyanet Vakfı Rize Orta Öğretim Nejdet Kart Erkek Öğrenci Yurdu açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de hafızlık eğitiminin yaygınlaşması için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı.Türkiye'nin 21 okulunda bin 700 hafızın eğitim aldığını kaydeden Erbaş, bu öğrencilere her ay burs verildiğini, İlahiyat Fakültesi tercih eden öğrencilere bursların devam edeceğini aktardı.Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Rize Orta Öğretim Nejdet Kart Erkek Öğrenci Yurdu ile ilki gerçekleştirdiğini belirterek, orta öğretim yurtlarının sayılarının artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde 66 yurt olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Biz yurtları otel gibi çalıştırmıyoruz. Yurt, burs, kurs diyoruz. Her yurdumuzda üniversite yurdu ise ikinci bir üniversiteyi bitirmiş kadar destek oluyoruz. Onları milli ve manevi alanda daha nitelikli yetiştirebiliriz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Gençlerimizin yetişmesi için ilave programlar yapacağız." diye konuştu.Erbaş, yurtlarda yaklaşık 10 bin öğrenciyi misafir ettiklerini kaydederek, "Yurtlarımızın olmadığı yerlerde öğrenci evi açıyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. Sadece üniversitelerde okuyan 7 milyon öğrencimiz, gencimiz var. Bunlardan 700 bin kadarı Kredi Yurtlar Kurumunda kalıyor. Diğerleri çeşitli evlerde, apartlarda bu işi ticarete dönüştüren kimselerin açmış oldukları yerlerde kalıyor. Biz ne kadar çok yurt açarsak ne kadar çok öğrenci evi açarsak o kadar çok gençlerimize sahip çıkarız." dedi.Gençlerin ülkenin geleceği için önemine işaret eden Erbaş, şunları söyledi:"Bir milletin en büyük zenginliği sahip olduğu gençleridir. Sahip olduğu bu gençlerin iyi yetişmesine katkı sağlarsak o gençler o zaman anlamlı bizim için. Buna çok dikkat ediyoruz. Dün Nevşehir'de bin kadar imamımız ile toplantı yaptık. Tüm müftülüklerimize bir proje gönderdik. Projenin adı 'Gençliğe Değer'. Müftümüz her on genci bir imama zimmetliyor. İmamımız köyde kalıyor. Genç yoksa haftanın iki günü Rize'ye inecek. Kendisine zimmetlenen öğrencilerle, gençlerle camide buluşacak, sohbet edecek. Onlarla yemek yiyecek. Müftülüğü, camilerimizi tanıtacak. Haftada 2 gün bu gençlerimizle olacak. Öyle yatmak yok. 'Köyde kimse yok', biz buna müsaade etmiyoruz, gelecek şehre, gençlere sahip çıkacak. Asgari 10 diyoruz. Öyle imamlarımız var, 'Biz 100 gençle, 800 gençle ilgileniyoruz.' diyorlar. Bu da yılda asgari 1,5 milyon kişi eder. Biz bunları dikkate almazsak gençlerimiz elimizden kayıp gider ki gidiyor."Yüce Allah'ın ilk ayetinin "Oku" olduğunu hatırlatan Erbaş, "Bu ümmetin gençlerinin elinden Kuran düşmeyecek, kitap düşmeyecek, kalem düşmeyecek. Öğrenme ve öğretmekten uzak kalmayacaklar. Bizim kurtuluş reçetemiz bu." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından yurdun açılışı gerçekleştirildi.Açılışa Erbaş'ın yanı sıra Rize Valisi Kemal Çeber, İl Müftüsü İsmail Yalçın, İl Garnizon Komutanı Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, hayırsever iş insanı Abdülkadir Kart ve ailesi ile vatandaşlar katıldı.