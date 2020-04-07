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Ali Erbaş: Sağlığı korumak için tedbir almak ihmal edilemez bir sorumluluktur

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sağlığın en büyük hazine olduğunu yakından hissettiğimiz bu günlerde, sağlığı korumak için gerekli tedbirleri almak ihmal edilemez bir sorumluluktur" dedi.

07.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:12
Ali Erbaş: Sağlığı korumak için tedbir almak ihmal edilemez bir sorumluluktur

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sağlığın en büyük hazine olduğunu yakından hissettiğimiz bu günlerde, sağlığı korumak için gerekli tedbirleri almak ihmal edilemez bir sorumluluktur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, '7 Nisan Dünya Sağlık Günü' nedeniyle yayımladığı mesajında, koronavirüs salgınıyla mücadele edilen bir dönemde, sağlığın büyük bir nimet ve İslam'ın emri olan temizliğin önemli bir sorumluluk olduğunu daha yakından idrak ettiklerini bildirdi. Erbaş, "Nitekim bu konuda sevgili Peygamberimiz bir taraftan 'Temizlik imanın yarısıdır' hadisi şerifiyle dikkatimizi çekmekte, diğer yandan sağlığın insanoğlunun çoğu zaman aldandığı ve değerini bilmeyerek heba ettiği ilahi ikramlardan biri olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte, herhangi bir sebeple hastalığa düçar olunması durumunda; 'Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Çünkü Allah, yarattığı her hastalık için mutlaka bir şifa ve deva yaratmıştır' buyurarak, tedavinin önemini veciz bir şekilde beyan etmektedir. Bu da insanın aklını, bilgi ve tecrübesini kullanarak şifayı aramakla, tedavi olmakla, sağlıklı yaşamak için her türlü önlemi alıp çaba sarf etmekle mükellef olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

Erbaş, aynı şekilde bireyin ve toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamasını hedefleyen İslam dininin, sağlığı tehlikeye atan her türlü maddeyi ve davranışı da yasakladığını vurgulayarak, "Bu sebeple, sağlığın en büyük hazine olduğunu yakından hissettiğimiz bu günlerde, zararlı alışkanlıklara karşı daha duyarlı olmak, sağlığı korumak için gerekli tedbirleri almak ihmal edilemez bir sorumluluktur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm sağlık camiasının '7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutluyor; bu anlamlı günün sağlığa yaklaşım konusunda duyarlı olmaya zemin teşkil etmesini, etkin bir bilinç ve farkındalığa vesile olmasını temenni ediyorum. Özellikle, yaşadığımız salgın karşısında büyük bir özveriyle gece gündüz demeden hizmet eden sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, emek ve gayretlerinin yüce Allah katında sadaka-i cariye olarak kabul görmesini ve büyük ilahi lütuflara mazhar kılınmalarını niyaz ediyorum" açıklamasında bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Dünya Sağlık Günü, Güncel
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