Ali Erbaş'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, "Engellilik ve engelli kardeşlerimizle ilgili duyarlılıklar bir gün ya da haftayla sınırlı olmamalı, sürekli bir farkındalık olarak hayatın her anında ve alanında var olmalıdır" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali, Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İslam'ın engellilere yaklaşımı konusunda da adalet ve hassasiyeti emrettiğini hatırlatan Erbaş, "İnsanı varlık aleminde önemli ve üstün kılan fiziki özellikleri, ırkı, statüsü, maddi imkanları değil, yaratılış gayesi, merhamet duygusu, hak ve sorumluluk bilincidir. Dolayısıyla bir sınanmadan ibaret olan dünya hayatında, hastalıklar, genetik ve çevresel faktörler, doğal afetler, savaşlar, kazalar gibi farklı sebeplerle gerçekleşen engellilik durumu, insanın değerini ve onurunu asla değiştirmez. Bunun için her halükarda insana düşen hayatın geçici ve imtihan olduğu gerçeğinin farkında olarak sabır, şükür, metanet, güzel ahlak ve ümit ekseninde yaşamasıdır" ifadelerine yer verdi.
"Engellilik ve engelli kardeşlerimizle ilgili duyarlılıklar bir gün ya da haftayla sınırlı olmamalı, sürekli bir farkındalık olarak hayatın her anında ve alanında var olmalıdır"
Yayınladığı mesajda "Önemle belirtmek gerekir ki bireysel olarak ahlak ve erdemin, toplumsal olarak duyarlılık ve sorumluluğun, milletler ve kültürler açısından medeniyetin ölçüsü yetimlere, kimsesizlere, yaşlılara, engellilere ve çevreye bakıştır" diyen Erbaş, "Bu manada, hayatın bütün alanlarında yegane değer olarak takvayı belirleyen Yüce dinimiz İslam, engellilere yaklaşım konusunda da adalet ve hassasiyeti emretmektedir. Nitekim her konuda en güzel örneğimiz olan Peygamber Efendimiz, engellilerle özel olarak ilgilenmiş, onlara destek olanları övmüş, onları imkan ve yeteneklerine uygun görevlerde istihdam etmiş, kendilerine değer vermiş, engelli olduğu için sabırla ve azimle hayata tutunmaya çalışanları Allah katında birçok mükafatlarla ve cennetle müjdelemiştir. Diğer yandan engelliliğe sebep olan savaşlar, afetler, kazalar, ihmaller, gibi durumlara karşı bilinçli ve sorumlu davranmak zorunda olduğumuz da açıktır. Dolayısıyla engellilik ve engelli kardeşlerimizle ilgili duyarlılıklar bir gün ya da haftayla sınırlı olmamalı, sürekli bir farkındalık olarak hayatın her anında ve alanında var olmalıdır. Bu vesileyle bütün engelli kardeşlerime, mutlu, huzurlu bir hayat diliyor, Diyanet İşleri Başkanlığı
olarak bütün mensuplarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" açıklamalarında bulundu. - ANKARA
Dünya Engelliler Günü,Aralık,3 Aralık
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:20