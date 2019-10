Ali Erbaş'tan ülke genelinde fidan dikme etkinliği

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla düzenlediği fidan dikme etkinliğine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.Diyanet İşleri Başkanlığı, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla bütün camilerde sabah namazını müteakip cemaatle birlikte fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da katılarak ilk fidanı dikti. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Abdülkerim Kuzu Camisi'ndeki fidan dikme etkinliğine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, önce camide cemaat ile sabah namazını kıldı.Namazın ardından cemaate seslenen Erbaş, "Ankara ve Çankaya Müftülerimize 'öyle bir cami bulalım ki o caminin etrafında ağaca ihtiyaç olsun' dedim. Bu camiyi tespit ettiler. İnşallah bizim dikeceğimiz fidanlar, bizim için burada dua etmesine vesile olur. Cenabı Allah ülkemizi, vatanımızı her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin. Efendimiz (s.a.v.), 'Sizden herhangi biriniz, kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin' buyuruyor. Bu kadar ağaca, yeşile önem veren bir dinin mensuplarıyız. İşte bu farkındalığı oluşturmak için bugün tüm ülkemizde hocalarımız, cemaatleri ile birlikte sabah namazını camilerde kıldıktan sonra uygun yerlere fidan dikecekler" ifadelerini kullandı.90 BİN CAMİDE FİDAN DİKME ETKİNLİĞİ Cemaat ile birlikte caminin bahçesinde belirlenen yerlere fidan dikerek can suyunu veren Erbaş, tüm ülkede bulunan 90 bin camide hocalar ve cemaat tarafından sabah namazını müteakip fidan dikme etkinliğinin gerçekleştirildiğini belirtti.Erbaş konuşmasında, "Türkiye'nin her yerinde 90 bin camimizde, tüm hocalarımız nasıl ki cemaatiyle birlikte Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle sabah namazını kılıp ardından fidan diktikleri gibi biz de burada Çankaya'da hep birlikteyiz. Bu yıl 1-7 Ekim arası değerlendirdiğimiz Camiler ve Din Görevlileri Haftasında, tema olarak cami ve hayat konusunu belirledik. Bununla ilgili ülkemiz genelinde camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, cami içi ve cami dışı pek çok yerde camilerin daha fonksiyonel halde değerlendirilmesi noktasında programlar yaptık. Bu programlarımızı bugün inşallah camilerimizin yakın yerlerinde ihtiyaç olan yerlerde fidan dikerek adeta taçlandırıyoruz. Çünkü medeniyetimizde, ağacın yeri ve fidanın yeri çok önemlidir. Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki; 'Sizden herhangi biriniz kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin.' İşte bu hadis-i şeriften ilham alarak ve ülkemizin gerçekten ağaca, fidana ne kadar ihtiyacı olduğunu bilerek farkındalık oluşturmak ve hem ağaç dikmeye hem de fidan dikmeye milletimizi teşvik etmek istedik. Ayrıca, cami ve hayatın ne kadar iç içe olduğu, camisiz bir hayatın düşünülemediği bütün bu anlayışların camilerimizin kürsülerinden, minberlerinden milletimizle paylaşılması gerektiği konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bugün, 90 bin camimizden belki 100 binlerce vatandaşlarımızla birlikte belki 100 binlerce fidanı dikmiş olacağız. Bu da ülkemizin geleceğinde daha çok yeşil olması daha çok ağaca sahip olması noktasında bir teşvik ve farkındalık oluşturacak. Bugün vatandaşlarımızla birlikte 100 binlerce fidanı dikmiş olacağız. Ülkemiz genelinde bu seferberliğimize katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Çevredeki fidanları belirledikleri yerlere dikmek için çalışma başlatan cami cemaati, eşleri ve çocukları ile birlikte fidanları dikerek can sularını verdi.(Muhammet Mücahit Dereli - Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)