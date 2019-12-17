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Ali Eren, Hamburg'da ringe çıkıyor

Ağır sıklette üç kez üst üste Avrupa şampiyonu olan milli boksör Ali Eren Demirezen, 18 Ocak'ta Almanya'nın Hamburg kentinde ringe çıkmaya hazırlanıyor.

17.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:51Ali Eren, Hamburg'da ringe çıkıyor
Ağır sıklette üç kez üst üste Avrupa şampiyonu olan milli boksör Ali Eren Demirezen, 18 Ocak'ta 'nın Hamburg kentinde ringe çıkmaya hazırlanıyor.

Ali Eren Demirezen, 18 Ocak'ta Almanya'nın Hamburg kentinde ringe çıkacak. Kentin seçkin salonlarından Edel-Optics Arena'da yumruk sallayacak olan milli sporcu, çalışmalarına büyük bir hız verdi. Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın en iyi promotörü seçilmesinin hemen ardından, dünyanın en iyi promotörü de seçilen EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Ali'nin çok iyi bir boksör olduğunu vurgulayarak, "Sporcumuz olimpiyatlarda dövüşmüş ve kalitesini ispatlamış olan seçkin bir boksör. Türk profesyonel boksunun ağır sıkletteki altın madalya ümidi. Hamburg'da düzenleyeceğimiz boks galasıyla kendisini ringe çıkararak, dünyaya bir kez daha göstermek istiyoruz. Gelecekte dünya şampiyonlukları bekliyoruz. Ayrıca aynı gece geçtiğimiz aylarda dünya şampiyonu olan kulübümüz sporcusu Sebastian Formella'nın yanı sıra, yine kulübümüz boksörlerinden Danilo Milacic de ringe çıkacak" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Sakatlığı atlattık"

Ali Eren Demirezen'i de çalıştıran EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer, Ali Demirezen'in kolundaki sakatlığın geçtiğini vurgulayarak, "Ali Amerika'daki maça kolundaki rahatsızlık olmasına rağmen iptal etmeyerek çıkmıştı. Karşılaşmanın ardından hemen tedavi sürecine geçtik ve şu an için iyileşti. Bu karşılaşma tedavi sürecinden sonra iyi bir test ve hazırlık maçı olacaktır. Amerika'da yaptığı maçın ardından ABD seyircisinin gönlünü kazandı. Şu an için ABD'de yeniden ringe çıkması için çeşitli teklifler geliyor. Hamburg'daki karşılaşmanın ardından yeniden orada ringe çıkabiliriz. Çalışmalarımız şu an için çok iyi gidiyor. Ali'nin moral ve motivasyonu yerinde. Antrenmanlarda çok iyi performans gösteriyor. Böyle giderse önümüzdeki karşılaşmayı kazanırız" dedi.

EC BOXİNG Basın Danışmanı Vedat Alyaz, sporcunun bugüne kadar çıktığı 12 karşılaşmanın 11'ini kazandığını vurgulayarak, "Tek yenilgisini olimpiyat şampiyonu Efe Ajagba'ya karşı aldı. O maçta da kolundan rahatsızlığı vardı. Ancak çalışmalarımız devam ediyor, önümüzdeki dönemlerde büyük hedefler için ringlere çıkmak adına elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Ali Eren Demirezen, Almanya, Spor

Kaynak: İHA

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