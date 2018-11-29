Ali Erkazan, Kendisinden 22 Yaş Küçük Sevgilisiyle Dünyaevine Gireceğini Açıkladı

65 yaşındaki sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Erkazan, uğruna Hayat Sevince Güzel dizisinin setinde Hakan Meriçler'le kavga ettiği 43 yaşındaki sevgilisi Çağlar Kılıç ile evleneceklerini açıkladı.

ÇAĞLAR KILIÇ

"EVLENİNCE HABERİNİZ OLUR"

Katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Erkazan, "Ben 65 yaşındayım, sevgilim 43 yaşında. Sevgilim değil artık eşim. Bir imzamız eksik onu da atacağız zaten. 40 yaşında biriyle 15 yaşında biri olmaz. Ama 43 yaşındaki biriyle 65 yaşındaki biri olur. İkimiz de biriktirmişiz, birimizle paylaşacağız artık...Evlenince haberiniz olur. Altan Erkekli benim arkadaşım değil, yoldaşımdır... Altan'ın evi vardı. Evini satmıştır, başka ev almıştır. Borçlanmıştır. Borcu olan insanın gözüne uyku girmez zaten. Geçenlerde bir sıkıştım. Sağ olsun bana 5 bin lira ateş etti. Hâlâ borcum var ona. Şimdi 5 bin TL'yi neden istedim merak ediyorsunuz değil mi? Sosyal ihtiyaçlar... Evinin kirasını ödeyemiyorsun. Biz çok para kazanmadık ki... Çoğu işi bedavaya yaptık zaten. Benimle ilgili 'Bölüm başı 50 bin alıyor' haberleri duydunuz mu? Demek ki Altan da almıyor ki, çocuğun yüzüne uyku girmiyormuş." ifadelerini kullandı.

HAKAN MERİÇLER İLE KAVGA ETMİŞTİ

Ali Erkazan, Hayat Sevince Güzel dizisinin setinde rol arkadaşı Hakan Meriçler ile kavga ederek gündem olmuştu. Kavganın sebebinin Hakan Meriçler'in, Erkazan'ın sevgilisine asılması olduğu iddia edilmişti. Hakan Meriçler kanadından yapılan açıklamalarda ise, Ali Erkazan'ın genç sevgilisini kıskandığı için saldırdığı ve sevgilisine şiddet uyguladığı öne sürülmüştü.

ALİ ERKAZAN

HAKAN MERİÇLER