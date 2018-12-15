MHP Afyonkarahisar Kızılören Belediye Başkan Adayı Ali Erol Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Afyonkarahisar Kızılören Belediye Başkan adayını belirledi. Afyonkarahisar Kızılören Belediye Başkan adayı Ali Erol oldu. Peki, Ali Erol kimdir?

ALİ EROL KİMDİR?

Ali Erol, 1959 yılında Kızılören'de dünyaya geldi. İlkokulu Kızılören'de, orta ve lise eğitimini Isparta'da tamamladı. 1980 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Eğitiminin ardından 1982-1985 yılları arasında Kurtalan Lisesinde, Tarih Öğretmenliği yaptı.

OKUL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV ALDI

Erol, 1985-1989 yılları arasında Pervari Lisesi Müdürlüğü, 1989-1991 yılları arasında Lice Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğü, 1991-1993 yılları arasında Ergani Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü, 1993-1994 yılları arasında Çivril Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü yaptı. 1994 yılından sonra Afyon' a dönerek siyasete atıldı ve o yıl ilk kez Kızılören İlçesi Belediye Başkanlığına seçilerek 1999 yılına kadar görev yaptı.

BAKAN DANIŞMANLIĞI YAPTI

1999-2004 yılları arasında TBMM ve Bayındırlık Bakanlığında, bakan danışmanlığı yapan Ali Erol, 2004 yılında ikinci kez Kızılören İlçesi Belediye Başkanlığına seçildi ve 2009 yılına kadar görev yaptı. 2014 yılında üçüncü kez Kızılören İlçesi Belediye Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Afyonkarahisar Kızılören Belediye Başkan adayı oldu.