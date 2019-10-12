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Ali Fazıl Kasap: "Kütahya'ya İstiktlal madalyası verilsin"

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya'ya İstiklal Madalyası verilmesi için TBMM Başkanlığına Kanun teklifi verdi.

12.10.2019 12:13Ali Fazıl Kasap:
CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya'ya İstiklal Madalyası verilmesi için TBMM Başkanlığına Kanun teklifi verdi.

Kasap, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Kütahya'nın Türk İstiklal Harbinin zafere ulaşmasında verdiği destansı mücadele ile büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Kütahya'ya İstiklal Madalyası verilmesi gerektiğini bildirdi.

TBMM tarafından 1924 yılında İnebolu'ya, 1925'te Kahramanmaraş'a, 2008 yılında Gaziantep'e ve son olarak 2016 yılında Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası verildiğini hatırlatan Kasap, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasına temel olan ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk Ordusunun Zaferi ile sonuçlanan, Kurtuluş Savaşımızın son evresi olan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşının geçmiş olduğu Kütahya'nın bu haktan yararlanması gecikmiş olan bir hakkın teslimi olacaktır. TBMM'nin Kütahyalıların İstiklal mücadelesinde verdiği destansı mücadele ve gösterdiği büyük kahramanlıklara kayıtsız kalmayacağına inanıyor, vermiş olduğum Kanun teklifi ile Kütahyamızın İstiklal Madalyası ile taçlandırılacağına inanıyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Ali Fazıl Kasap, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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