Ali" Filmi 22 Mart'ta Sinemalarda

Gerçek bir hayat hikayesinden beyaz perdeye uyarlanan "Ali", 22 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.
Yönetmenliğini Ramazan Özer'in üstlendiği, senaryosunu Gurbet Gurur Cantürk'ün kaleme aldığı film, mide kanserine yakalanan genç bir adamın yaşadığı zorluklarla, oğlunun iyileşmesi için elinden geleni yapan babasını ele alıyor.
Dram türündeki filmde, Gürbey İleri, Hakan Meriçliler, Karel Gültekin, Semra Dinçer, Köksal Engür, Baran Şükrü Babacan, Tolga Canbeyli (Sefa), Yiğit Alp Karadayı, Seyhan Arman ve Murat Prosçiler rol alıyor.
Ramazan Özer, 22 Mart, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA