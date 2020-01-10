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Ali Fuat Cebesoy kabri başında anıldı

Sakarya'nın Geyve bölgesinde kazandığı zaferin ardından Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren, Atatürk'ün silah arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı.

10.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:30Ali Fuat Cebesoy kabri başında anıldı
'nın bölgesinde kazandığı zaferin ardından Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren, Atatürk'ün silah arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı.
Cebesoy için Alifuatpaşa Ortaokulu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programın ardından Cebesoy'un kabrine geçen Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Geyve Kaymakamı İlyas Memiş, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, gaziler ve vatandaşlar kabre karanfil bıraktı.
Protokol üyeleri daha sonra Kuvayi Milliye Müzesi'ni gezdi.

Ali Fuat Cebesoy, Sakarya, Geyve, Güncel

Kaynak: AA

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