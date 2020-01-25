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Ali Gaffar Okkan anısına hentbol maçı düzenlendi

Hendek ilçesinde, şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan anısına veteranlar hentbol maçı yapıldı.

25.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:52Ali Gaffar Okkan anısına hentbol maçı düzenlendi
Hendek ilçesinde, şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan anısına veteranlar hentbol maçı yapıldı.
Hendek Salonu'nda düzenlenen müsabakada 1954 Hendekspor Kulübü ile Eskişehir Veteran Hentbolcular karşılaştı.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun da forma giydiği maç berabere sona erdi.
Turnuva sonunda sporculara madalyaları MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar tarafından takdim edildi.
Belediye Başkanı Babaoğlu, burada yaptığı açıklamada, kıyasıya geçen mücadelenin sonunda dostluğun kazandığını belirterek, "Bu vesileyle şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ı saygı ve dua ile bir kez daha anıyoruz. Şehitlerimizi asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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