Ali Gaffar Okkan POMEM 23. Dönem Mezuniyet Töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece bu yıl 7 ayda, PKK'dan 87 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Geçen yılın tamamında bu sayı 110'du. Bütün dağ kadroları çözülüyor. Valiliklerimiz, Kaymakamlıklarımız eliyle dağdakilerin aileleriyle görüşüyoruz, ikna faaliyetlerimiz devam ediyor. El birliğiyle bu meseleyi bitirmek için büyük bir gayret içindeyiz." dedi.

Bakan Soylu, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) 23. Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, dua ve başarı dileklerini getirdiğini belirtti.

Bu okulda 592 öğrenciyi mezun edeceklerini, geçen hafta sonu buradaki öğrenciler dahil 12 bin 672 kişinin sınavlarını başarıyla verip, mezuniyete hak kazandıklarını ve görevlerine başlayacaklarını anlatan Bakan Soylu, emniyet teşkilatında 294 bin 401 personelin görev yaptığını ifade etti.

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"17-25 Aralık sürecinden sonra yaklaşık 33 bin personel ihraç edildi ve 5 binin üzerinde personel de açıkta. Ancak 2016'dan bu yana bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Benzeri bir durum diğer kurumlarımızda da yaşandı. Bu tabloya bakınca Sokullu Mehmet Paşa'nın ünlü sözü aklıma geldi. Çoğunuz bilirsiniz. Ünlü sadrazam, İnebahtı yenilgisini hatırlatan Venedik Büyükelçisine der ki 'siz bizim İnebahtı'da sakalımızı tıraş ettiniz, biz Kıbrıs'ı aldık, sizin kolunuzu kestik. Kesilen kol yerine çıkmaz ama kesilen sakal, yerine daha gür çıkar.' İşte 15 Temmuz'da bu ülkeye zarar verdiklerini zannedenler, bu ülkeden bir şeyler koparacaklarını, bu ülkenin istikametini değiştireceğini zannedenler, umdukları hiçbir şeye ulaşamadılar. Acısı içimizde hala kor gibi yanan 251 vatan evladını şehit ettiler. Ama biz o acıdan, o karanlık geceden biliniz ki güçlenerek çıktık."

- "PKK terör örgütünden 7 ayda, 87 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik"

15 Temmuz gecesinden sonra FETÖ, PKK ve terör örgütleri ile uyuşturucu satıcılarına darbe vurduklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün ortada gördükleriniz bu ihanet çetelerinin kırıntılarından, süprüntülerinden başka bir şey değildir. Sadece bu yıl 7 ayda, PKK terör örgütünden 87 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Geçen yılın tamamında bu sayı 110'du. Bütün dağ kadroları çözülüyor. Valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız eliyle, jandarma ve emniyet istihbaratımız kanalıyla aileleriyle görüşüyoruz ve ikna faaliyetlerimiz devam ediyor. El birliğiyle bu meseleyi bitirmek için büyük bir gayret içindeyiz. Geçen yıl 165 teröristi aileleri ikna ederek getirdiler ve adalete teslim ettiler. Bu yılın daha 7 ayında ikna yoluyla teslim olanların sayısı 146 oldu. Bunun yanında önemli bir sayıda, kendiliğinden teslim olan, bir şekilde örgütten kaçıp kurtulanlar var. Örgüt çözülmüş durumdadır."

Ülkenin kardeşliğine halel gelmemesi, zenginleşmesi, her köşesinde refahın yükselmesi, mutluluğun yayılması ve gençlerin yarına umutla bakabilmesi için çabaladıklarını vurgulayan Soylu, insanları çukur ve barikatlara çağıran değil, dünya ile rekabete çağıran, sokağa değil, uluslararası müsabakalarda ülkeyi temsil etmeye çağıran bir anlayışı hakim kılmak istediklerini kaydetti.

- "Aşırı sol terör örgütlerinin yönetici kadroları çökertildi"

Bakan Soylu, FETÖ ile mücadelelerini sürdürdüklerine işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl 10 bin 951 operasyon, 3 bin 933 tutuklama gerçekleştirdik. Aşırı sol terör örgütlerinin, DHKP-C olsun, MLKP olsun, diğerleri olsun yönetici kadroları çökertildi, en son İstanbul'da yapılan operasyonla yaklaşık bir hafta önce Tunceli'den İstanbul'a kaçan iki MLKP'li teröristin yakalanmasıyla ilk önce DHKP-C'nin kırsal kadrosu tamamen çökertilmiştir. Şimdi de MLKP terör örgütünün kırsal kadrosu tamamen çökertilmiştir. Hatta bazılarının kırsal yapılanmaları konusunda da ciddi operasyonlar gerçekleştirilmiş, tamamen ele geçirilmiştir."

Uyuşturucuyu da bir terör örgütü olarak gördüklerini belirten Soylu, bununla mücadelelerini de aynı şekilde sürdürdüklerini vurguladı.

Soylu, yılbaşından bugüne uyuşturucu suçları nedeniyle 13 bin 724 tutuklama gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçen yıl 465 kilogram afyon yakalamıştık, bu yılın 7 ayında 494 kilogram yakaladık. Geçen yıl bir ton 100 kilo kokain yakalamıştık, bu yıl bir ton 200 kiloya kadar ulaştı. Geçen yıl 7 milyon kök kenevir yakalanmıştı. Bu yıl 7 milyon kök keneviri yakalandı. 2017'de uyuşturucu sebebiyle 941 kişi hayatını kaybetmişti, verdiğimiz mücadeleyle bu sayıyı 2018 sonu itibarıyla 657'ye çektik. Bu bizim için yeterli değildir. Daha da aşağıya çekeceğiz. ve bu uyuşturucu öyle bir illet ki, kendisi gençlerimizi zehirliyor, parası teröristi besliyor. Onun için, değerli anne babalar, lütfen bu meselede dikkatli olun ve bizlerle iletişim halinde olun."

Türkiye'nin kamu düzenini tesis etme ile vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlama anlamında büyük bir atılım içinde olduğunu kaydeden Soylu, yeni bir gelecek yazmak istediklerini, bu gelecekte PKK, FETÖ, uyuşturucu terörü, darbeci zihniyetler ve siyasi krizlerin olmayacağını vurguladı.

Soylu, 2016'dan beri çarşı ve mahalle bekçileri uygulamasını yeniden hayata geçirdiklerini anımsatarak, 19 bin 560 bekçiyi göreve başlattıklarını, 8 bin 242 bekçinin de alim sürecinin devam ettiğini belirtti.

Bekçilerin göreve başlamasıyla asayiş, evden, iş yerinden ve otomobilden hırsızlık gibi olaylarda büyük azalışların olduğunu ifade eden Soylu, şu görüşlerini paylaştı:

"Türkiye genelinde temmuz ayında, geçen yılın temmuz ayına göre, evden hırsızlık İstanbul'da yüzde 36, Ankara'da yüzde 32.6, Türkiye genelinde ise yüzde 17,4 oranında azaldı. Yine geçen yılın temmuz ayına kıyasla kapkaç olayları yüzde 22,6, oto hırsızlığı da 26,8 oranında azaldı. Asayişte daha pek çok başlıkta, ülkenin hemen her yerinde önemli azalışlar elde ediyoruz. Yılbaşından bugüne kadar asayiş olaylarında yüzde 3,6 azalma oldu."

Yıllardır Türkiye'nin kanayan en büyük yaralarından biri olan trafik güvenliğinde de var güçleriyle çalıştıklarını ve çok güzel neticeler aldıklarını aktaran Soylu, "Bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın ilk 7 ayına göre trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 32,5 azaldı. Türkiye dünyaya hayırlı bir rekor bırakmak istiyorsa ilk 7 ayda getirdiğimiz bu tabloyu yıl sonuna kadar devam ettirelim. Son bir yılda bugün verilecek bin 500 trafik polisiyle beraber toplam 6 bin trafik polisi vermiş oluyoruz. Gerek şehirler arası yolda gerekse şehir içi trafiğinde bu arkadaşlarımızın büyük bir gayretle elde edeceğimiz sonuçlara tesir edeceğinden hiçbir şüphem söz konusu değil. Yine ayni dönemde ölümlü kaza sayısı yüzde 30, yaralanmalı trafik kaza sayısı yüzde 12, yaralı sayısı yüzde 13 azaldı. Tedbirler alıyoruz, kanunlar çıkarıyoruz, denetlemelerimizi arttırıyoruz ve netice alıyoruz." bilgisini verdi.

Kurban bayramı için alınan tedbirlere değinen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Yine tedbirler aldık. 19 ilimizde 88 saat helikopterle, 78 ilde bin 377 saat dronlarla denetim yapılacak. Son 10 yılda, bayramlarda kazaların en yoğun olduğu 18 ildeki 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirilecek. Jandarmamızla beraber 116 bin 236 trafik personeli, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak. Bakan olarak ben, Bakan yardımcılarım, trafik amirlerimiz, mülki idare amirlerimiz, müfettişlerimiz, herkes sahada olacak. Vatandaşlarımız bayramlarını huzur içerisinde geçirecekler bizler de arifeden bir gün önce dahil olmak üzere yollarda trafik denetimlerine çıkacağız. Yeter ki bir insanımız canını kaybetmesin, bir trafik kaza olmasın, bir kişi sakat, bir kişi kötürüm kalmasın."

- "2019 yılında alkolden ehliyetini aldığımız kişi sayısı 100 bin"

Geçen bayramda olduğu gibi kazaları en alt seviyeye indirme konusunda gayret göstereceklerini vurgulayan Bakan Soylu, "Özellikle buradan bir kesime tekrar sorumluluk yüklüyorum, o da çocuklarımız, onlar benim mesai arkadaşlarım ama şunu söylemek ve buradan bütün Türkiye'ye seslenmek isterim. Bu iş vatandaşımızda biter. Araçlarınızdaki emniyet kemerini takmak ki en önemlisi odur. Geçen yıl yaptığımız denetimlerin yüzde 40'ını emniyet kemerinde yapmışız. Yüzde 16'sını alkollü araç kullananlarla ilgili yapmışız ki şu ana kadar 2019 yılında alkolden ehliyetini aldığımız kişi sayısı 100 bin. Bu bir felakettir, bir kötülüktür ve bu bir cinayettir. Alkol içererek araba kullananlara sesleniyorum sizlere yalvarıyorum, ne kendinize bu kötülüğü yapmaya hakkınız var, ne trafik kazasına müsebbip olduğunuz karşı tarafa bu kötülüğü yapmaya hakkınız var, ne de çoluk çocuğunuza bunu yapmaya hakkınız var." değerlendirmesini yaptı.

Polis okulundaki eğitimcilere gösterdikleri çabalarından dolayı teşekkür eden Soylu, yeni mezunlara da nasihatlerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da emniyet teşkilatının 174 yıldır huzur ve güvenliği tesis etmeyi, vatandaşların mal ve can emniyetini sağlamayı, temel hak ve özgürlükleri korumayı rehber edinen bir görev anlayışını şiar edindiğini söyledi.

Aktaş, "Polisimizin böylesine önemli sorumlulukları ifa etmek için almış olduğu eğitimin kalitesini ve hiç şüphesiz çok yüksek olması gerekmektedir. Bu anlayışla ihtiyaç duyduğu her türlü teçhizat ve teknolojik donanım devletimizin tüm imkanları kullanılarak temin edilmekte ve hizmete sunulmaktadır. Polisimiz, devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve dirliğine, ülkemizin bütünlüğüne kasteden ve hainlikte ve alçaklıkta sınır tanımayan her türlü ihanet şebekelerine ve suç odaklarına karşı, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğruna seve seve canını feda etmekten çekinmemiştir ve çekinmeyecektir." dedi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da tüm terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadele sonucunda tüm şehirler olduğu gibi Diyarbakır'ın da huzur, güvenlik ve esenlik şehri haline geldiğini kaydetti.

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, polis akademisinin 2014 yılından itibaren köklü bir değişim geçirerek aslına uygun bir şekilde yeniden yapılandırıldığını, 5 yıl önce göreve geldiklerinde ilk işlerinin akademiyi FETÖ unsurlarından temizlemek olduğunu vurguladı.

Çolak, "Hızla emniyet teşkilatımızın ihtiyacı olan genç polis memurlarını alanlarında yetiştirmeye başladık. Bu süre zarfında 10 bin 895 komiser yardımcısı, 90 bin 40 polis memuru, 10 bin 18 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 110 bin 953 vatan evladını mezun edip emniyet teşkilatı saflarına kattık." dedi.

Konuşmaların ardından mezun öğrenciler yemin ederek, keplerini havaya attı.

Kaynak: AA