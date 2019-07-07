658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Başpehlivan Ali Gürbüz altın kemeri taktı. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltı pehlivanlarında dereceye girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Ekrem Canalp ve milletvekilleri verdi. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye girenler şöyle sıralandı:
BAŞPEHLİVAN 1- Ali Gürbüz 2- Orhan Okulu 3- Mehmet Yeşil Yeşil Hamza Köseoğlu
BAŞALTI Özkan Yılmaz Yalçın Üncül Menderes Saltık Yıldıray Akın
BÜYÜK ORTA BOY Ali İhsan Batmaz Okan Yavaş Yaşar Şan Serhat Elvan
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY Mert Altın Alparslan Güçlü Yusuf Kaflı Yusuf Yıldırım
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY Osman Kan Mustafa Kemal Kıyı Orçun Kumaş Alihan Kocabıyık
DESTE- 3 (Deste Büyük) Serdar Yıldırım Efe Kölebaş Emirhan Topal Abdülhamit Ak
DESTE- 2 (Deste Orta) Emre Ayyıldız Sefa Yılmaz Kemal Yılmazlar Erkan Taş
DESTE- 1 (Deste Küçük) Ömer Yasir Gökkaya Yıldıray Pala Eren Kalkan Faruk Bafralı
AYAK Ramazan Yıldız Çilenker Ozan Kıl Nevzat Kurugan Furkan Has
TOZKOPARAN Muhammet Biçen Mustafa Şahin Ali Güleç Emre Boz
TEŞVİK- 2 Yusuf Kırat Muhammet Güngörmüş Melih Türker Yusufcan Akdaş
TEŞVİK- 1 Ferhat Yiğit Osman Nuri Çıldan Sefa Yıldırım Mehmet Zafer Seçim
MİNİK- 2 Güven Can Türkoğlu Necip Bülbül Velihan Ars Emirhan Giral
MİNİK- 1 Mehmet Arda Tanır Caner Arslan Selahattin Can Arda Kaan Karamıklı
EN İYİ PEŞREV Gürsel Umut Talat Atahan Özcan Serkan Makas
(Koray Ustabaşı - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bozhan Memiş - Sercan Ülgen - Halil Dağ/İHA)