- Ali Gürbüz altın kemeri taktı658. tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nde dereceye girenler ödüllerini aldı
EDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Başpehlivan Ali Gürbüz altın kemeri taktı. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltı pehlivanlarında dereceye girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Ekrem Canalp ve milletvekilleri verdi.658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye girenler şöyle sıralandı: BAŞPEHLİVAN1- Ali Gürbüz2- Orhan Okulu3- Mehmet Yeşil YeşilHamza KöseoğluBAŞALTIÖzkan YılmazYalçın ÜncülMenderes SaltıkYıldıray AkınBÜYÜK ORTA BOYAli İhsan BatmazOkan YavaşYaşar ŞanSerhat ElvanKÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYMert AltınAlparslan GüçlüYusuf KaflıYusuf YıldırımKÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYOsman KanMustafa Kemal KıyıOrçun KumaşAlihan KocabıyıkDESTE- 3 (Deste Büyük)Serdar YıldırımEfe KölebaşEmirhan TopalAbdülhamit AkDESTE- 2 (Deste Orta)Emre AyyıldızSefa YılmazKemal YılmazlarErkan TaşDESTE- 1 (Deste Küçük)Ömer Yasir GökkayaYıldıray PalaEren KalkanFaruk BafralıAYAKRamazan Yıldız ÇilenkerOzan KılNevzat KuruganFurkan HasTOZKOPARANMuhammet BiçenMustafa ŞahinAli GüleçEmre BozTEŞVİK- 2Yusuf KıratMuhammet GüngörmüşMelih TürkerYusufcan AkdaşTEŞVİK- 1Ferhat YiğitOsman Nuri ÇıldanSefa YıldırımMehmet Zafer SeçimMİNİK- 2Güven Can TürkoğluNecip BülbülVelihan ArsEmirhan GiralMİNİK- 1Mehmet Arda TanırCaner ArslanSelahattin CanArda Kaan KaramıklıEN İYİ PEŞREVGürsel UmutTalat Atahan ÖzcanSerkan Makas