Ali Haydar Ayvaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BAYBURT DEMİRÖZÜ belediye başkan adayı olan Ali Haydar Ayvaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BAYBURT DEMİRÖZÜ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ali Haydar Ayvaz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BAYBURT DEMİRÖZÜ adayı Ali Haydar Ayvaz kimdir? BTP BAYBURT DEMİRÖZÜ adayı Ali Haydar Ayvaz yüzde kaç oy aldı?

Ali Haydar Ayvaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BAYBURT DEMİRÖZÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Haydar Ayvaz DEMİRÖZÜ ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. DEMİRÖZÜ ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Ali Haydar Ayvaz adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

BAYBURT DEMİRÖZÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.