Ali Haydar Ceylan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU CİDE belediye başkan adayı olan Ali Haydar Ceylan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU CİDE ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ali Haydar Ceylan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU CİDE adayı Ali Haydar Ceylan kimdir? BTP KASTAMONU CİDE adayı Ali Haydar Ceylan yüzde kaç oy aldı?

Ali Haydar Ceylan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU CİDE belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Haydar Ceylan CİDE ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. CİDE ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Ali Haydar Ceylan adlı BTP adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU CİDE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.