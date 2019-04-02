Ali Haydar Göksel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR ŞUHUT belediye başkan adayı olan Ali Haydar Göksel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR ŞUHUT ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ali Haydar Göksel isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR ŞUHUT adayı Ali Haydar Göksel kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR ŞUHUT adayı Ali Haydar Göksel yüzde kaç oy aldı?

Ali Haydar Göksel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR ŞUHUT belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Haydar Göksel ŞUHUT ilçesinde % 0,14 oranında oy almıştır. ŞUHUT ilçesinde % 0,14 oranında oy olan Ali Haydar Göksel adlı BTP adayı toplamda 12 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.