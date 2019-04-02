Ali Haydar Kocaosmanoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM ŞENKAYA belediye başkan adayı olan Ali Haydar Kocaosmanoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM ŞENKAYA ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ali Haydar Kocaosmanoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM ŞENKAYA adayı Ali Haydar Kocaosmanoğlu kimdir? BTP ERZURUM ŞENKAYA adayı Ali Haydar Kocaosmanoğlu yüzde kaç oy aldı?

Ali Haydar Kocaosmanoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM ŞENKAYA belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Haydar Kocaosmanoğlu ŞENKAYA ilçesinde % 0,14 oranında oy almıştır. ŞENKAYA ilçesinde % 0,14 oranında oy olan Ali Haydar Kocaosmanoğlu adlı BTP adayı toplamda 15 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM ŞENKAYA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.