Ali Haydar Mumcuoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TOKAT ALMUS belediye başkan adayı olan Ali Haydar Mumcuoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TOKAT ALMUS ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ali Haydar Mumcuoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TOKAT ALMUS adayı Ali Haydar Mumcuoğlu kimdir? BTP TOKAT ALMUS adayı Ali Haydar Mumcuoğlu yüzde kaç oy aldı?

Ali Haydar Mumcuoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TOKAT ALMUS belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Haydar Mumcuoğlu ALMUS ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. ALMUS ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Ali Haydar Mumcuoğlu adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

TOKAT ALMUS ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.