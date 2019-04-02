Ali Haydar Öğüt Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP IĞDIR TUZLUCA belediye başkan adayı olan Ali Haydar Öğüt isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. IĞDIR TUZLUCA ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ali Haydar Öğüt isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP IĞDIR TUZLUCA adayı Ali Haydar Öğüt kimdir? BTP IĞDIR TUZLUCA adayı Ali Haydar Öğüt yüzde kaç oy aldı?

Ali Haydar Öğüt Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP IĞDIR TUZLUCA belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Haydar Öğüt TUZLUCA ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. TUZLUCA ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Ali Haydar Öğüt adlı BTP adayı toplamda 9 adet oy sayısına ulaştı.

IĞDIR TUZLUCA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.