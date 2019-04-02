Ali Haydar Topcu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP GÜMÜŞHANE KÜRTÜN belediye başkan adayı olan Ali Haydar Topcu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GÜMÜŞHANE KÜRTÜN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ali Haydar Topcu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP GÜMÜŞHANE KÜRTÜN adayı Ali Haydar Topcu kimdir? BTP GÜMÜŞHANE KÜRTÜN adayı Ali Haydar Topcu yüzde kaç oy aldı?

Ali Haydar Topcu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP GÜMÜŞHANE KÜRTÜN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Haydar Topcu KÜRTÜN ilçesinde % 0,25 oranında oy almıştır. KÜRTÜN ilçesinde % 0,25 oranında oy olan Ali Haydar Topcu adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

GÜMÜŞHANE KÜRTÜN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.