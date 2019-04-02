Ali Haydar Tuğ Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN belediye başkan adayı olan Ali Haydar Tuğ isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ali Haydar Tuğ isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN adayı Ali Haydar Tuğ kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN adayı Ali Haydar Tuğ yüzde kaç oy aldı?

Ali Haydar Tuğ Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Haydar Tuğ KIZILÖREN ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. KIZILÖREN ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Ali Haydar Tuğ adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.