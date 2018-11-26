Ali Himmet Berki Sempozyumu

Akdeniz
Üniversitesinde, Osmanlı ve Türk medeni hukukçusu Ali Himmet Berki anısına sempozyum düzenlendi.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, İslam, Osmanlı ve Türk medeni hukuku sahalarındaki çalışmalarıyla tanınan cumhuriyet dönemi hukukçularından Ali Himmet Berki, sempozyumla anıldı. Hukuk Fakültesi
Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar
, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Antalya
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir
, İl Müftüsü Osman Artan
, İbradı
Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru
, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, tarihte iyi işler yapmış insanları anmanın, gelecek nesillere yol gösterme açısından önemli olduğunu kaydetti.
İl Müftüsü Artan ise Antalya'nın sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, kent tarihine bakıldığında Ahmet Hamdi Akseki
, Elmalılı Hamdi Yazır
gibi değerlerin de yetiştiğini belirtti.
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:15