Ali Himmet Berki Sempozyumu Gerçekleştirildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:45



26 Kasım 2018 Pazartesi 12:45

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Hukuk Fakültesi tarafından İl Müftülüğü işbirliğiyle İslam, Osmanlı ve Türk Medeni Hukuku sahalarındaki çalışmalarıyla tanınan Cumhuriyet dönemi hukukçularından Ali Himmet Berki anısına sempozyum düzenlendi.Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyuma, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, İl Müftüsü Osman Artan, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkurulu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Sempozyumda Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, "Ali Himmet Berki'yi tanıma fırsatı elde edememiş birisi olarak medeni hukukçu olması hasebiyle sempozyumda bulunmam gerektiğini düşündüm. Aslında ben medeni hukukçu olarak Şakir Berki Hocayı daha yakından tanıyorum. Ama sempozyumun düzenlenme aşamasında ailenin diğer üyeleriyle de tanışma fırsatım oldu. Bu vesileyle Ali Himmet Berki hakkında en sağlam kaynaklardan bilgi edinme şansı buldum. Tarihimizdeki iyi işler yapmış insanları anmanın gelecek nesillere yol göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün burada toplanmamıza vesile olan İslam, Osmanlı ve Türk Medeni Hukuku sahalarındaki çalışmalarıyla tanınan Cumhuriyet dönemi hukukçularından Ali Himmet Berki'yi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.İl Müftüsü Osman Artan ise Antalya'nın sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını belirterek, "Antalya'nın tarihine baktığımız zaman Ahmet Hamdi Akseki, Hasan Hüsnü Erdem, İbrahim Bedrettin Elmalı ve Eyüp Sabri Hayırlıoğlu gibi 4 tane diyanet işleri başkanı ve Elmalılı Hamdi Yazır gibi büyük bir değerin yetiştiğini görüyoruz. Ali Himmet Berki hocamız da bu saydığım isimler gibi Antalya'nın yetiştirdiği ve aynı zamanda Antalya'yı yetiştiren kıymetli bir değerimizdir" dedi.Sempozyumda akademisyenler tarafından; Osmanlı döneminde 10 yıl kadılık, Cumhuriyet döneminde de 27 yılı hakimlik ve 25 yılı Ankara Barosuna kayıtlı avukatlık olmak üzere, adalet camiasına, hukuk öğrenimi de dahil 70 yıla yakın hizmet veren Ali Himmet Berki'nin hayatı ve eserleri konusunda gün boyu sunumlar gerçekleştirildi. Ali Himmet Berki'nin aile üyelerinin de söz alarak Ali Himmet Berki hakkında özel bilgiler vermesi sempozyuma renk kattı. - ANTALYA