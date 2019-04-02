Ali Hopur Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT belediye başkan adayı olan Ali Hopur isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ali Hopur isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT adayı Ali Hopur kimdir? Bağımsız KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT adayı Ali Hopur yüzde kaç oy aldı?

Ali Hopur Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Hopur ONİKİŞUBAT ilçesinde % 0,36 oranında oy almıştır. ONİKİŞUBAT ilçesinde % 0,36 oranında oy olan Ali Hopur adlı Bağımsız adayı toplamda 800 adet oy sayısına ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.