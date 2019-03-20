Ali Hoşfikirer, Mezarı Başında Anıldı

Türk futbolunun "Şampiyon Ali"si Ali Hoşfikirer, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı.
Kabasakal Mezarlığı'nda yapılan törene Adana
'daki futbol camiasının yanı sıra Hoşfikirer'in ailesi, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Cafer Esendemir
, TSYD
Adana Şube İkinci Başkanı Hasan Hüseyin Türk
, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan
, Antrenörler Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer
, TFF
Bölge Müdürü Akif Oflaz, Adana Demirspor
Kulübü altyapı sporcuları, gazeteci meslektaşları ile çok sayıda seveni katıldı.
Dualarla anılan Hoşfikirer için Adana Demirspor'un efsane isimlerinden Ali Hikmet
Aydınoğlu, "Ali Hoşfikirer Türk futbolunun önemli isimlerinden biridir. Bir kez daha O'nu rahmetle anıyorum. Bu merasime katılan tüm sevenlerine teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA
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Kaynak: İHA