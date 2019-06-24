24.06.2019 16:45
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Ali İhsan Varol, prgramında CHP'YLE ilgili soru sorduran sayfaya seçim sonrası ateş püskürdü

Ali İhsan Varol, Kelime Oyunu programına montaj yapılarak CHP'yle alakalı sorular sorduran sayfayı ifşa ederek ateş püskürdü.

Sevilen yarışma programı Kelime Oyunu'na yapılan montaja sunucusu Ali İhsan Varol 'dan sert tepki geldi. AK Parti 'yi destekleyen bir sayfa, programda sorulan soruları değiştirerek, CHP'ye yönelik soru sorulmuş gibi göstermişti. Ali İhsan Varol, montajı yapanlara seçimin ardından sert konuştu.

"KİFAYETSİZ HIRSIZ"

Sosyal medya hesabından montajlanan videoyu paylaşan Ali İhsan Varol, buna cevap vermek için seçimin bitmesini beklediğini belirtti. Ünlü sunucu, videoyu hazırlayanlara "Yayılmasın diye sustum, şu tiviti atacağım anı sabırla bekledim. Ey bu montajı yapan kifayetsiz hırsız; çok hoş planlar kurmuştum senin için ama inanır mısın içim soğudu. Kal kendi mezbeleliğinde... Zaten senin gibi bir satılmış şimdiye kadar 806.415 defa pişman olmuştur." şeklinde tepki gösterdi.

Ali İhsan Varol, prgramında CHP'YLE ilgili soru sorduran sayfaya seçim sonrası ateş püskürdü
AK Parti , Cumhuriyet Halk Partisi , İhsan Varol , Magazin

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
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