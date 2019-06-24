Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimleri sonrasında ilk açıklama

31 Mart seçimleri sonrasında yaptığı " İstanbul 'da hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" şeklindeki sözleriyle gündeme oturan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz , 23 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Twitter 'dan açıklama yaptı.

"İSTANBUL'U KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Yavuz'un tweetleri şöyle:

İstanbul'u kazanmak elbette çok önemliydi. Ancak yenileme sürecinde de sık sık dile getirdiğimiz üzere, seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak çok daha önemliydi. Biliyoruz ki demokrasilerde seçim olmazsa olmazdır. O yüzden seçim iş ve işlemlerinin sıkı şekil kurallarına bağlı olarak uygulanması, süreçlerin; kimsenin şüphe ve endişe duymayacağı aleniklikte işletilmesi şarttır. İşte buna katkı sağlaması bakımından İstanbul seçim yenileme süreci çok önemlidir. Zira süreçler, yeniden kanunun öngördüğü kurallara uygun hale getirilmiş ve gelecekte tekrar güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır.

"TEVEKKÜL SAHİBİ İNSANLARIZ"

Bizler elimizden geleni yapıp gerisini Allah'a havale eden tevekkül sahibi insanlarız.İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecinde, hep birlikte çok çalıştık. Sürece katkı veren herkese teşekkür ediyor,sonucun hayırlı olmasını diliyorum.Taptaze ümitlerle, durmak yok yola devam...