Ali İlbaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Siirt belediye başkan adayı Ali İlbaş oldu. AK Parti adayı Ali İlbaş, Siirt belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Siirt belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Siirt belediye başkan adayı Ali İlbaş ile ilgili seçim sonuçları ve Siirt belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Siirt belediye başkan adayı Ali İlbaş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Siirt belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Siirt aday yarışı ve Siirt seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Siirt Seçim Bilgileri

Siirt belediyesi için toplam sandık sayısının 268 olduğu belirlendi.

Siirt belediyesi için açılan sandık sayısının ise 268 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Siirt belediyesi için katılım oranının ise % 82,79 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Siirt toplam seçmen sayısının ise 87.793 olduğu belirlendi.

Siirt belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 72.680 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Siirt belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali İlbaş, Siirt yarışında % 46,01 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Ali İlbaş toplamda 31.611 adet oy sayısına ulaştı.

Ali İlbaş Kimdir?

Siirt'te 1967'de dünyaya gelen Ali İlbaş, ilk, orta ve lise eğitimini kentte tamamladı. Anadolu Universitesi İİBF İşletme Bölümü mezunu olan İlbaş, Siirt İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği il kurucu başkanlığını yaptı ardından Türkiye Damızlık Koyun Keçi Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.

Refah Partisi ve Fazilet Partisi üyeliği yapan İlbaş, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Siirt Belediye Başkan aday adayı oldu. 2011-2014 yılları arasında AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevini yürüten İlbaş, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Siirt Belediye Başkanı adayı, 2015 Haziran genel seçimlerinde ise AK Parti Siirt Milletvekili 3. sıra adayı olarak gösterildi.

Kürtçe ve Arapça bilen İlbaş evli ve 6 çocuk babasıdır

AK Parti Siirt belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.