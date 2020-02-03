Ali Irmak, "Kim Kime Dum Duma" ile hayranlarının karşısına çıktı

"Senin Umrunda mı?", "Keçileri", "Dur", "Pesss!" gibi sevilen şarkılara imza atan Ali Irmak, pop müziğe hareket getirecek yeni single'ını müzikseverlerin beğenisine sunuyor.& ;

2 FARKLI VERSİYON

Söz ve müziği Ali Irmak'a ait şarkı için iki farklı versiyon hazırlandı. Şarkılardan birinin aranjesine Okan Aki, diğerine Bora Temur imza attı. Klip ise Selim Durak'ın yönetmenliğinde İstanbul ve Amsterdam'da çekildi. "Kim Kime Dum Duma", 3 Şubat Pazartesi günü Irmak Yapım etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak.& ;

O HAYATA VER MOLA!

Ali Irmak şarkısında sevenlerine "hayatı sadeleştirin" mesajı verecek: "Hayatın karmaşık taraflarından sıyrılıp daha sakin yaşamlar sürmemiz lazım. Çünkü karışık, kalabalık hayatlar yaşadığımızda zararın nereden geldiğini anlayamıyoruz. Bu yüzden şarkımda hareketli yaşamlar sürenlere 'O hayata ver mola' diye sesleniyorum."