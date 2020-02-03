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Ali Irmak, "Kim Kime Dum Duma" ile hayranlarının karşısına çıktı

Ali Irmak yeni single'ını tamamladı. Sanatçının söz ve müziğine de imza attığı "Kim Kime Dum Duma" adlı şarkı, iki farklı versiyon halinde müzikseverlerle buluşacak

03.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:41Ali Irmak,

"Senin Umrunda mı?", "Keçileri", "Dur", "Pesss!" gibi sevilen şarkılara imza atan Ali Irmak, pop müziğe hareket getirecek yeni single'ını müzikseverlerin beğenisine sunuyor.& ;

2 FARKLI VERSİYON

Söz ve müziği Ali Irmak'a ait şarkı için iki farklı versiyon hazırlandı. Şarkılardan birinin aranjesine Okan Aki, diğerine Bora Temur imza attı. Klip ise Selim Durak'ın yönetmenliğinde İstanbul ve Amsterdam'da çekildi. "Kim Kime Dum Duma", 3 Şubat Pazartesi günü Irmak Yapım etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak.& ;

O HAYATA VER MOLA!

Ali Irmak şarkısında sevenlerine "hayatı sadeleştirin" mesajı verecek: "Hayatın karmaşık taraflarından sıyrılıp daha sakin yaşamlar sürmemiz lazım. Çünkü karışık, kalabalık hayatlar yaşadığımızda zararın nereden geldiğini anlayamıyoruz. Bu yüzden şarkımda hareketli yaşamlar sürenlere 'O hayata ver mola' diye sesleniyorum."


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Kaynak: Snob Magazin

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