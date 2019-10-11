Ali Kalaycı'nın "Hüzzam Makamında Şarkılar" konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Solisti Ali Kalaycı, hüzzam makamında şarkılarıdan oluşan bir konser verdi.

İrfan Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun 2019-2020 sanat sezonunun açılışı düzenlenen konserle gerçekleştirildi.

Konseri çok sayıda sanatseverin yanı sıra Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı izledi.

Solist, konserin sonunda izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Topluluk ayrıca, her hafta Mevlana Kültür Merkezi'nde "Sema Mukabelesi" icra ederken, ayda bir kez de farklı müzik çeşitleri ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Kaynak: AA