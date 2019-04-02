Ali Kaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi TUNCELİ belediye başkan adayı Ali Kaya oldu. Vatan Partisi adayı Ali Kaya, TUNCELİ belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? TUNCELİ belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi TUNCELİ belediye başkan adayı Ali Kaya ile ilgili seçim sonuçları ve TUNCELİ belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi TUNCELİ belediye başkan adayı Ali Kaya oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte TUNCELİ belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. TUNCELİ aday yarışı ve TUNCELİ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

TUNCELİ Seçim Bilgileri

TUNCELİ belediyesi için toplam sandık sayısının 76 olduğu belirlendi.

TUNCELİ belediyesi için açılan sandık sayısının ise 75 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

TUNCELİ belediyesi için katılım oranının ise % 80,55 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

TUNCELİ toplam seçmen sayısının ise 22.771 olduğu belirlendi.

TUNCELİ belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 18.343 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi TUNCELİ Belediye Başkan Adayı Ali Kaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi TUNCELİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Kaya, TUNCELİ yarışında % 0,13 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Ali Kaya toplamda 24 adet oy sayısına ulaştı.

Vatan Partisi TUNCELİ belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.