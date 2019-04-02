Ali Kazgan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MALATYA AKÇADAĞ belediye başkan adayı olan Ali Kazgan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MALATYA AKÇADAĞ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ali Kazgan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MALATYA AKÇADAĞ adayı Ali Kazgan kimdir? Bağımsız MALATYA AKÇADAĞ adayı Ali Kazgan yüzde kaç oy aldı?

Ali Kazgan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MALATYA AKÇADAĞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Kazgan AKÇADAĞ ilçesinde % 33,90 oranında oy almıştır. AKÇADAĞ ilçesinde % 33,90 oranında oy olan Ali Kazgan adlı Bağımsız adayı toplamda 8.080 adet oy sayısına ulaştı.

Ali Kazgan Kimdir?

Ali Kazgan, 1 Şubat 1961 tarihinde Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya 'da tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Ali Kazgan, 1984 yılında Malatya kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki idare Amirliği mesleğinde Çorum-Bayat, Batman-Sason Erzurum Köprüköy Amasya-Taşova, Antalya-Gazipaşa ilçelerinde kaymakam, Kahramanmaraş,Aydın ve İstanbul illerinde Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.

2006-2008 yıllarında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 2011 yılı Milletvekili Genel Seçimlerinde Ak Partiden Malatya Milletvekili aday adayı oldu.

2013 yılında atandığı Ankara Vali yardımcılığı Görevinden ayrılarak Malatya Akçadağ Belediye Başkanı oldu.

Ali Kazgan, evli ve iki çoçuk babasıdır.

Ali Kazgan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Bağımsız Aday olarak Malatya Akçadağ ilçesi Belediye Başkan adayı oldu.



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